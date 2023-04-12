38% россиян не хотят показывать детям зарубежные мультфильмы
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Детство и мультфильмы – почти синонимичные явления. Анимационные фильмы развивают воображение, знакомят с окружающим миром, учат быть чуткими и внимательными. Команда приложения TryBaby — первый прикорм провела исследование среди родителей дошкольников об их отношении к мультипликации, нормах просмотра и связанных с этим мифами. Оказалось, что более 80% родителей показали детям мультики еще до года.
Выяснилось, что 50,6% родителей позволяют детям смотреть мультики около 30 минут в день, 8,8% всех опрошенных родителей позволяют детям мультфильмы более 2 часов в день (причем больше всего таких родителей в возрасте от 36 лет — 25% в этой возрастной категории разрешают детям более 2 часов в день проводить за мультиками).
Примечательно, что только 15,1% родителей специально изучали воздействие мультфильмов на организм ребенка. Больше всего интересовались данным вопросом родители в возрасте 31-35 лет.
«Если в целом говорить про мультики, то сами по себе они редко несут вред, - рассказывает порталу «Страсти» Анастасия Сохина, детский психолог GMS Clinic. – Я люблю начинать с вопроса: «зачем?» или «с какой целью показываете мультик?». Мультики действительно могут нести пользу, если мы говорим про обсуждение содержания и тех моралей, что в нем транслируют. Но до младшего школьного возраста вряд ли ребенок сам будет проводить необходимый анализ и приходить к нужным выводам. Не каждый на это способен, часто все зависит от взаимодействия с родителями. До этого дети чаще улавливают эмоциональный компонент».
50,2% опрошенных не позволяют детям смотреть мультфильмы во время еды; 12,8% разрешают смотреть мультики ребенку и что-то смотрят сами за едой; 29,1% опрошенных позволяют, но нерегулярно;
«Уже давно доказано, что лучше не сочетать просмотр гаджетов и прием пищи, так как это приводит к нездоровому отношению к еде, которое в дальнейшем гораздо грозит различными расстройствами пищевого поведения. Часто позже дети просто отказываются есть без мультиков», - поясняет Анастасия Сохина.
На вопрос «считаете ли вы что мультики могут негативно сказаться на психологическом развитии ребенка?» утвердительно ответили 27% всех респондентов. Также среди ответов отмечалось, что советские мультфильмы воздействовали на детей положительно и что долгий просмотр любых мультфильмов вреден. А 45,3% всех опрошенных не согласны с тем, что мультфильмы могут стать причиной задержки речевого развития; однозначно согласны с утверждением только 16,6%.
Что говорят родители своим детям, когда те смотрят мультики? —самые популярные ответы по результатам исследования TryBaby:
— 67,8% Нельзя сидеть близко — вредно для глаз; — 37,9% Отечественные и советские мультики лучше; — 8,2% Современные мультики злые и учат только плохому.
На вопрос «согласны ли вы с утверждением, что мультфильмы должны быть только эстетически привлекательными? А пугающие герои, внешний вид которых вымышлен, могут нанести непоправимый психологический вред ребенку?» ответили:
Также в результате исследования выяснилось, что 42% всех родителей смотрят мультфильмы вместе с детьми.
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