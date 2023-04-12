38% россиян не хотят показывать детям зарубежные мультфильмы

Примечательно, что только 15,1% родителей специально изучали воздействие мультфильмов на организм ребенка. Больше всего интересовались данным вопросом родители в возрасте 31-35 лет.

«Если в целом говорить про мультики, то сами по себе они редко несут вред, - рассказывает порталу «Страсти» Анастасия Сохина, детский психолог GMS Clinic. – Я люблю начинать с вопроса: «зачем?» или «с какой целью показываете мультик?». Мультики действительно могут нести пользу, если мы говорим про обсуждение содержания и тех моралей, что в нем транслируют. Но до младшего школьного возраста вряд ли ребенок сам будет проводить необходимый анализ и приходить к нужным выводам. Не каждый на это способен, часто все зависит от взаимодействия с родителями. До этого дети чаще улавливают эмоциональный компонент».

50,2% опрошенных не позволяют детям смотреть мультфильмы во время еды; 12,8% разрешают смотреть мультики ребенку и что-то смотрят сами за едой; 29,1% опрошенных позволяют, но нерегулярно;

«Уже давно доказано, что лучше не сочетать просмотр гаджетов и прием пищи, так как это приводит к нездоровому отношению к еде, которое в дальнейшем гораздо грозит различными расстройствами пищевого поведения. Часто позже дети просто отказываются есть без мультиков», - поясняет Анастасия Сохина.

На вопрос «считаете ли вы что мультики могут негативно сказаться на психологическом развитии ребенка?» утвердительно ответили 27% всех респондентов. Также среди ответов отмечалось, что советские мультфильмы воздействовали на детей положительно и что долгий просмотр любых мультфильмов вреден. А 45,3% всех опрошенных не согласны с тем, что мультфильмы могут стать причиной задержки речевого развития; однозначно согласны с утверждением только 16,6%.

Что говорят родители своим детям, когда те смотрят мультики? —самые популярные ответы по результатам исследования TryBaby :

— 67,8% Нельзя сидеть близко — вредно для глаз; — 37,9% Отечественные и советские мультики лучше; — 8,2% Современные мультики злые и учат только плохому.