Запрещать интернет или дозировать: что делать, если ребенок не отлипает от телефона
Фото: Freepik
Нашу жизнь сегодня невозможно представить без телефонов, соцсетей, детских игр в планшетах. Большинство родителей не в восторге от «залипания» своих чад в гаджетах и по понятным причинам волнуются, контролируют, запрещают. Нужны ли строгие ограничения? Как дозировать и когда действительно пора волноваться? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказала клинический психолог Анастасия Краминова.
Про интернет
Многие неврологи, педиатры, офтальмологи и психологи рассказывают родителям, как ужасен интернет для ребенка. Причины озвучиваются разные: это вредит глазам, мозгу, мышлению и вообще может превратить в аутиста. Во всем мире уже много лет проводят исследования, и нет никаких доказательств, что интернет каким-то образом мешает человеку.
Простой пример. Чтобы сориентироваться на местности, мы смотрим в навигатор. Функция, помогающая найти нужный путь самим, отмирает. Но на смену ей приходят другие: быстрая обработка большого объема информации, умение выделить самое важное, запомнить информацию при помощи зрительных анализаторов.
Не нужно делать акцент только на отрицательных моментах. Это мир высоких технологий и дети в нем родились. Это никак не может препятствовать их развитию. Для них это абсолютно естественно и нормально, как было когда-то для тех, кто впервые увидел автомобиль или самолет.
Анастасия Краминова
Клинический психолог, основательница сети специализированных логопедических центров «Детская академия речи».
Мешает или нет?
По словам специалиста, интернет, как и любое другое действие, мешает, если ему уделяется слишком много времени. Современного ребенка Всемирная паутина манит тем, что стимулы более сильные и легко достижимые, и это ему интересно. При этом любая здравомыслящая мама не посадит 2-летнего ребенка на 2 часа перед телевизором, потому что знает, что случится перегрузка нервной системы. Лучшее, что можно сделать – примерно до 9-10 лет приложить все усилия, чтобы воспитать в ребенке определенное отношение к потреблению информации и любого контента с помощью гаджетов.
Соцсети
Соцсети вредят ребенку не больше, чем любое другое общение, убеждена Анастасия Краминова. Подростки довольно жестоки, растут в разных культурных слоях и могут так или иначе друг друга травмировать. Отличие соцсетей лишь в том, что нет никаких инструментов понять или узнать, что тебя обманывают. И этим пользуются. Как итог – психологические травмы, выманивание денег обманным путем и многое другое.
Что делать?
научить ребенка культуре общения. Главное правило: общаться в соцсетях только с теми, кого знает подросток и знакомиться только в общих с приятелями компаниях;
объяснить ребенку, что склонять никто и ни к чему его не может. Все так же, как в жизни.
Кстати, в нашей стране сейчас высокий и активный период цифровизации, и он будет снижаться, как происходило в других странах. Главное, не нужно забывать, что структура общения у подростка тоже будет меняться: шагнув в период полового созревания, ему понадобится коммуникация, чтобы отыграть все роли внутри возраста. И точно так же, как мама и папа когда-то, будет встречаться с друзьями, вместе смотреть кино и ездить на пикники.
Анастасия Краминова
Клинический психолог, основательница сети специализированных логопедических центров «Детская академия речи».