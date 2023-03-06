Запрещать интернет или дозировать: что делать, если ребенок не отлипает от телефона

Нашу жизнь сегодня невозможно представить без телефонов, соцсетей, детских игр в планшетах. Большинство родителей не в восторге от «залипания» своих чад в гаджетах и по понятным причинам волнуются, контролируют, запрещают. Нужны ли строгие ограничения? Как дозировать и когда действительно пора волноваться? Об этом сайту-изданию «Страсти» рассказала клинический психолог Анастасия Краминова.

Про интернет

Многие неврологи, педиатры, офтальмологи и психологи рассказывают родителям, как ужасен интернет для ребенка. Причины озвучиваются разные: это вредит глазам, мозгу, мышлению и вообще может превратить в аутиста. Во всем мире уже много лет проводят исследования, и нет никаких доказательств, что интернет каким-то образом мешает человеку.

Простой пример. Чтобы сориентироваться на местности, мы смотрим в навигатор. Функция, помогающая найти нужный путь самим, отмирает. Но на смену ей приходят другие: быстрая обработка большого объема информации, умение выделить самое важное, запомнить информацию при помощи зрительных анализаторов.