Знаки зодиака, которым звезды советуют в мае переосмыслить свою жизнь
Фото: Freepik
Май 2023 года богат на трансформационные события, которые происходят в нашей жизни из-за космических процессов. Коридор затмений, ретроградный Меркурий, новолуние вынуждают пересматривать отношение к жизни и самим себе. Узнали у астролога, специализирующего на соляр и хорар практиках Натали Старовойтовой, каким знакам зодиака в этом месяце не помешает остаться наедине со своими мыслями и заняться самопознанием.
Близнецы
Согласно гороскопу на май, Близнецам может не хватать сил и энергии. Важно научиться эффективно управлять своим внутренним ресурсом и сконцентрироваться на личном развитии. В этот период следует уделить время самопознанию и анализу собственных желаний. Возможны дополнительные денежные поступления, но они не являются особо необходимыми. В личных и деловых отношениях могут возникать проблемы с взаимопониманием и конфликты, поэтому важно проявлять дипломатию.
В этом месяце Близнецы испытывают несогласованность вследствие предыдущих трудных ситуаций. Не стоит принимать участие в новых проектах. Однако период с 7 по 18 мая – наилучшее время для решения проблем на работе и проведения успешных переговоров. Используйте свое обаяние, чтобы наладить личную жизнь.
Натали Старовойтова
Астролог, специализирующийся на соляр и хорар практиках, более 11 лет в астроделе
Рак
Гороскоп на май 2023 года для Рака сообщает, что в этом месяце предстоит пережить нелегкие моменты, но стоит помнить, что все трудности имеют свой смысл, и вы извлечете из них выгоду.
Вспомните, что происходило с вами в последние несколько месяцев и сделайте из этого выводы. Попытайтесь определить, что мешает реализации личных планов и желаний, тянет энергию – и избавьтесь от друзей и проектов, которые нарушают равновесие.
Во второй половине месяца сохранятся проблемы с окружением и друзьями, но общения будет больше. Опытные коллеги поддержат вас и помогут успешно завершить открытые проекты. Вы получите вознаграждение за это.
У ваших партнеров часто меняется настроение, поэтому отношения в мае будут сложными. Одиноким нативам не стоит надеяться на завязывание новых связей в этот период.
Дева
Гороскоп на май 2023 года для Девы говорит о возможности открытия новых горизонтов, которых можно достичь даже в домашних условиях. Например, через онлайн-обучение или знакомство с новыми друзьями в Интернете, которые поделятся интересной информацией.
Водолей
Прогноз на май 2023 года для Водолеев гласит, что они будут находиться в состоянии напряжения. Появится желание задуматься о последних событиях в жизни и уйти в себя. В этот период Водолеи будут заняты вопросами дома, семьи и места жительства, возможно, даже начнут планировать переезд. Также возможны неожиданные темы, связанные с родными.
В любовных делах у представителей этого знака все будет спокойно и гладко, и даже останется место для романтики. Май подходит для легкого времяпрепровождения в любви.