Знаки зодиака, которым звезды советуют в мае переосмыслить свою жизнь

Рак

Гороскоп на май 2023 года для Рака сообщает, что в этом месяце предстоит пережить нелегкие моменты, но стоит помнить, что все трудности имеют свой смысл, и вы извлечете из них выгоду.

Вспомните, что происходило с вами в последние несколько месяцев и сделайте из этого выводы. Попытайтесь определить, что мешает реализации личных планов и желаний, тянет энергию – и избавьтесь от друзей и проектов, которые нарушают равновесие.

Во второй половине месяца сохранятся проблемы с окружением и друзьями, но общения будет больше. Опытные коллеги поддержат вас и помогут успешно завершить открытые проекты. Вы получите вознаграждение за это.

У ваших партнеров часто меняется настроение, поэтому отношения в мае будут сложными. Одиноким нативам не стоит надеяться на завязывание новых связей в этот период.

Дева

Гороскоп на май 2023 года для Девы говорит о возможности открытия новых горизонтов, которых можно достичь даже в домашних условиях. Например, через онлайн-обучение или знакомство с новыми друзьями в Интернете, которые поделятся интересной информацией.

Водолей

Прогноз на май 2023 года для Водолеев гласит, что они будут находиться в состоянии напряжения. Появится желание задуматься о последних событиях в жизни и уйти в себя. В этот период Водолеи будут заняты вопросами дома, семьи и места жительства, возможно, даже начнут планировать переезд. Также возможны неожиданные темы, связанные с родными.

В любовных делах у представителей этого знака все будет спокойно и гладко, и даже останется место для романтики. Май подходит для легкого времяпрепровождения в любви.