«2023 год оказался самым непростым»: глава российского агрохолдинга рассказала, как санкции повлияли на бизнес

Глава одного из ведущих агрохолдингов Тульской области ООО ПХ «Лазаревское», член президиума женского делового альянса БРИКС Кристина Романовская рассказала, что санкции внесли серьезные изменения в отношения между бизнесами, государством и людьми в целом.

По ее словам, ограничительные меры усложнили работу, так как используемая на предприятии сельскохозяйственная техника в основном была произведена в недружественных странах. Сейчас многие автозапчасти оказались недоступны, что затрудняет ремонт и обслуживание машин.

«В сфере ветеринарии и пищевого производства тоже много нюансов, к которым приходится адаптироваться. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы решить эти вопросы», - сказала Романовкая в беседе с сайтом «Страсти».

Как подчеркнула глава агрохолдинга, санкции также усложнили ситуацию с кадрами и ценами на продукцию растениеводства. В целом, по ее словам, 2023 год оказался самым непростым.

«Текущая ситуация меня вообще нисколько не пугает. Для меня это, скорее, новые возможности, только и всего», - заверила Романовская.

Она также добавила, что несмотря ни на что, предприятие имеет стабильную прибыль.

«Да, показатель ниже, чем за прошлый период, но он все равно есть», - заключила бизнес-леди.

Полную версию интервью с Кристиной Романовской читайте по ссылке.