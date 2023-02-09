Зарабатывает 50 тысяч: раскрыта зарплата Лии Ахеджаковой, получающей «приличную» пенсию
Названа зарплата Лии Ахеджаковой в театре, в котором она лишилась спектаклей.
Фото: Freepik.com
Актриса и народная артистка России Лия Ахеджакова продолжает получать зарплату после снятия с репертуара спектаклей с ее участием. Ее примерный доход назвала председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина.
Она уточнила, что снятие с репертуара не означает увольнение. Работодатель, а в данном случае им выступает театр «Современник», продолжит выплачивать тарифную ставку сотруднику, когда он не занят в постановках.
Зарплата Ахеджаковой включает стимулирующие выплаты за звание и стаж. Ей не будут начислять только выплаты за выход на сцену.
«Грубо говоря, примерно 50 тысяч к пенсии она, скорее всего, имеет. А может быть, и больше», - заявила Фомина изданию News.ru.
Она напомнила, что Ахеджаковой положена «приличная пенсия», так как актриса является «народной-пренародной».
8 февраля сообщалось, что из «Современника» убрали ее последний спектакль. Комментируя ситуацию, актриса заявила: «Всё, я осталась без спектаклей».