«Я осталась без спектаклей»: Лия Ахеджакова лишилась своего последнего спектакля.

Народная артистка России Лея Ахеджакова, похоже, окончательно закончила свою театральную карьеру.

В Сети распространяется новость о том, что из репертуара театра «Современник» убрали её последний спектакль под названием «Игра в джина».

Директор театра Юрий Кравец сообщил корреспондентам РБК, что «был вынужден» убрать постановку, поскольку театральное руководство буквально завалили гневными письмами в адрес Ахеджаковой.

Кроме того, он сообщил, что убрать спектакль порекомендовали ему лично в департаменте культуры города Москвы, под юрисдикцией которого долгое время работает культовый московский театр.

«Всё, я осталась без спектаклей, – комментирует ситуацию народная артистка России, – к сожалению, я не догадалась в своё время спросить или подать заявление об увольнении по личному желанию. Теперь, однако, делать этого и не придётся.

Также Ахеджакова добавила, что все билеты на «Игру в джина» были проданы, а информация о выходе спектакля из репертуара заставила её прослезиться.