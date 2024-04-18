Занимает два места на парковке: Тимати купил бронированный автомобиль за 60 млн рублей

Рэпер Тимати купил бронированный «Мерседес». Стоимость автомобиля – 60 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Патриаршие».

Источник указал, что такой автомобиль занимает на парковке два места. Это означает, что в час придется платить по 900 рублей.

Это не первая дорогая покупка Тимати – в автопарке певца не один люксовый автомобиль. Год назад рэпер купил «Ламборгини-Венево» - машина обошлась в 725 млн рублей. Таких автомобилей всего четыре экземпляра во всем мире.

В автопарке Тимати есть «Хаммер», винтажный «Мерседес», «Крайслер» и другие авто. 8 марта он подарил своей девушке – модели Валентине Ивановой – машину стоимость более 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что на Тимати подали в суд с требованием взыскать 7 млн рублей. Истцом выступил иностранный предприниматель Йоханн Рафаэль Совада. Некоторое время назад он купил у певца долю в Black Star Burger.