Яркий образ: стилист Екатерина Северная рассказала, что будет в тренде в 2024 году

Стилист Екатерина Северная рассказала о главном тренде 2024 года. Об этом сообщает сообщает портал «Внимание, новости!».

Как утверждает стилист, яркие цвета в одежде будут наиболее актуальными в новом году. Причем Екатерина Северная рекомендует добавлять лишь одну яркую деталь в образ.

«Беспроигрышный вариант — использовать цвет в комплектах точечно. Скажем, добавить к нейтральным черному, серому, бежевому только одну цветную вещь, например, модную сумку, головной убор или яркую аксессуарную группу», — отметила стилист.

Что касается цветов, то Северная выделила синий, зеленый, оранжевый, розовый, персиковый и красный оттенки. Кроме того, она посоветовала дополнить образ, используя жакет, куртку, пуховик или шубу из искусственного меха в любом из перечисленных цвете.

«Это очень практично, ведь при желании такую вещь всегда можно снять, комплект при этом станет довольно спокойным и нейтральным. Повысит градус нарядности и стиля цветная вещь нестандартного кроя: асимметричная юбка или платье, брюки с необычной баской, дизайнерский жилет или блуза», — заключила эксперт.

Ранее в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Евгения Ишуткина рассказала, какие вещи будут в моде в 2024 году.