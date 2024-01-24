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Опубликовано 24 января 2024, 19:25
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Яркий образ: стилист Екатерина Северная рассказала, что будет в тренде в 2024 году

Стилист Северная не стала скрывать, что в 2024 году актуальны яркие цвета.
Яркий образ: стилист Екатерина Северная рассказала, что будет в тренде в 2024 году

© Freepik

Стилист Екатерина Северная рассказала о главном тренде 2024 года. Об этом сообщает сообщает портал «Внимание, новости!».

Как утверждает стилист, яркие цвета в одежде будут наиболее актуальными в новом году. Причем Екатерина Северная рекомендует добавлять лишь одну яркую деталь в образ.

«Беспроигрышный вариант — использовать цвет в комплектах точечно. Скажем, добавить к нейтральным черному, серому, бежевому только одну цветную вещь, например, модную сумку, головной убор или яркую аксессуарную группу», — отметила стилист.

Что касается цветов, то Северная выделила синий, зеленый, оранжевый, розовый, персиковый и красный оттенки. Кроме того, она посоветовала дополнить образ, используя жакет, куртку, пуховик или шубу из искусственного меха в любом из перечисленных цвете.

«Это очень практично, ведь при желании такую вещь всегда можно снять, комплект при этом станет довольно спокойным и нейтральным. Повысит градус нарядности и стиля цветная вещь нестандартного кроя: асимметричная юбка или платье, брюки с необычной баской, дизайнерский жилет или блуза», — заключила эксперт.

Ранее в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Евгения Ишуткина рассказала, какие вещи будут в моде в 2024 году.

Источник фото:Freepik
Источник:«Внимание, новости!»
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
мода
стиль
тренды
одежда
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