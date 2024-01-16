Топ-3 кукольных тренда в моде на 2024 год

В 2023 году кукольный стиль покорил многих модниц. В Новом году он по-прежнему находится в тренде, став более дерзким и гламурным. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Евгения Ишуткина рассказала, какие вещи будут в моде в 2024 году.

Золотистый топ

В 2024 году золотистые оттенки остаются одним из главных трендов в мире моды.

«Золотистые оттенки придают утонченный вид образу, подчеркивая изысканность и художественный подход к дизайну. Такие детали незаменимы в любом гардеробе, особенно для вечерних выходов. Один из вариантов — золотистый топ с джинсами. Лаконичный образ можно встретить на подиуме Coperni весна-лето 2024. Кстати, он будто вдохновлен луком куклы Даны из ассортимента Bratz», — высказалась эксперт.

Макси-юбка

Длинные женские юбки, которые активно носили модницы в 2023, остаются в тренде и в этом году. Но теперь они более усложненные: с разрезами, декоративными элементами, разнообразными оттенками, принтами и фактурой ткани. Такие юбки с легкостью вписывается в многообразие повседневных и особых образов.

«Главный плюс — универсальность. Длинные юбки можно легко комбинировать с футболками, блузами, рубашками, кедами, босоножками и даже обувью на небольшом каблуке. Многослойная джинсовая юбка, кроп-топ, кеды и рюкзак — чем не классический образ на каждый день?» — сообщила стилист.

Черное платье

Черное платье выступает как символ элегантности, стиля и универсальности. Из года в год дизайнеры представляют разнообразные вариации черных платьев, подчеркивая различные стили и фасоны: от классических до смелых и современных. И 2024 не стал исключением — в новом сезоне они демонстрируются в различных вариациях: от минималистических лаконичных моделей до платьев с интересными деталями и текстурами.

«В качестве примера можно взять платье из коллекции Balenciaga и прототип Кайли Дженнер в виде куклы Bratz. Они предлагают широкий выбор стилей и силуэтов, обеспечивая возможности выбора их в соответствии с индивидуальными предпочтениями и событиями», — резюмировала эксперт.