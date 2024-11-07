Наталья Подольская вышла в свет в платье с бантом, стоимостью 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Леди Mail.

Певица Наталья Подольская стала гостьей премии журнала OK! 42-летняя знаменитость блистала на красной дорожке — для светского выхода она выбрала роскошное платье серебристого цвета, расшитое пайетками. Как сообщают журналисты, Подольская отдала предпочтение бренду LouLou.

В Сети можно найти цены на платье певицы — в среднем, оно стоит $400 (по нынешнему курсу это около 40 тысяч рублей).

Образ Подольская дополнила серебристыми классическими лодочками и клатчем в тон платью.

Напомним, Наталья Подольская накануне попала в неловкую ситуацию. Во время своего выступления знаменитость хотела исполнить поддержку с помощью танцора, однако тот не смог ее поднять. Подробнее об этом читайте в нашей статье.