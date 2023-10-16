В Москве продают галстук Виктора Цоя за 2,5 млн рублей

На продажу выставили галстук советского рок-музыканта, художника и актера Виктора Цоя. Союз московских коллекционеров оценил экспонат, датированный 1988 годом, в 2,5 млн рублей.

По словам коллекционера Илья Слуцкина, аксессуар Виктор Цой приобрел за два года до автокатастрофы. Неизвестно, кто был первым владельцем этой вещи.

Кому фронтмен группы преподнёс такой подарок, доподлинно неизвестно. Судя по надписи «На память», которая красуется на галстуке, Цой мог подарить вещь кому-то близкому — другу или знакомому, пишет РЕН ТВ.

Последние годы аксессуар хранился у фаната Виктора Цоя. Затем галстук попал в коллекцию галереи в торговом центре на Кутузовском проспекте в Москве.

Виктор Цой умер в возрасте 28 лет в 1990 году. Музыкант разбился в аварии на 35 километре Р-126 «Слока—Талси» в Тукумском районе Латвии. По официальной версии, артист уснул за рулем. Однако существуют и альтернативные взгляды на случившееся.

Напомним, ранее продюсер Юрий Белишкин выставил на торги часть автомобиля «Москвич», на котором разбился Виктор Цой. О торгах сообщил гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров. По его словам, торпеда досталась Белишкину во время концерта. Предмет подарил ему знакомый, который был поклонником Цоя.