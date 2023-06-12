Три самолета и более десятка вилл: наследство умершего Сильвио Берлускони оценили в миллиарды евро

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, умерший 12 июня, оставил наследство, которое оценивается в 4 млрд евро. В перечень активов вошли три самолета, более десятка вилл, три судна и другое имущество.

Бывший итальянский премьер владел 61% акций компании Fininvest. Ее чистые доходы в 2021 году составляли 4,9 млрд евро. Это означает, что Берлускони получал от деятельности компании примерно 170 тыс. евро в день.

У политика остались более десятка вилл по всей Италии, а также квартиры в Риме и Милане. На Берлускони числятся машина Audi A17, две яхты 1990 и 1977 годов выпуска, а также парусник 1965-го.

У экс-премьера во владении был футбольный клуб «Монца». В качестве наследства учитываются инвестиции в цифровые компании. Также Берлускони принадлежали три самолета и вертолет.

О наследстве сообщает РБК со ссылкой на Corriere della Sera и La Repubblica.

Напомним, о смерти политика стало известно 12 июня. Ему было 86 лет. Весной этого года у Берлускони диагностировали лейкемию. Он находился в тяжелом состоянии и начал курс химиотерапии.

Берлускони был дважды женат. В 2022-м он сыграл символическую свадьбу с женщиной, которая младше на 53 года. Из-за возможных проблем с наследством, которые могли бы возникнуть при юридической регистрации союза, он не стал заключать официальный брак.