Телеведущая Елена Малышева возмутила россиян видом своей спальни в московской квартире

Телеведущая Елена Малышева показала интерьеры своей спальни и возмутила россиян. Поклонники напомнили ей, что большинство живет бедно.

Теледоктор провела видеоэкскурсию по спальне в московской квартире. Условия, в которых отдыхает Малышева после трудового дня, разозлили многих.

Ведущая продемонстрировала внушительные размеры спальни, дорогую мебель, элитные светильники. Поклонники отметили в комментариях, что такой дом и его богатые интерьеры подписчикам не по карману.

«Умеем работать по 25 часов в сутки, а оплачивают так, что ваш дом с его обустройством нам только снится», - говорится в одном из комментариев.

Также подписчица задалась вопросом, как купить рекламируемую Малышевой подушку на пенсию в 9 тыс. рублей.

Ранее дизайнер назвал «ужасным» ремонт в московской квартире певицы Кристины Орбакайте пятнадцатилетней давности.