Стоит более 45 млн рублей: названа цена помолвочного кольца Ольги Бузовой

Помолвочное кольцо у певицы Ольги Бузовой стоит более 45 млн рублей. Ориентировочную цену назвала ювелир Дина Джафарова.

Ее слова приводит сайт Kp.ru.

На днях певица разместила фото с мужчиной и заинтриговала кольцом, которое активно демонстрирует. По словам ювелира, это классическое помолвочное кольцо. Точную оценку стоимости ювелирного изделия дать невозможно, однако понятно, что крупный камень с насыщенным цветом делает его дорогостоящим.

«Думаю, это кольцо с бриллиантом стоит в районе 500 тысяч долларов (более 45 миллионов рублей), - предположила Джафарова.

Она отметила, что у украшения желтый цвет камня и огранка кушон. Вес камня она оценила не менее чем в 7 карат. По бокам расположены белые бриллианты по 0,5 карат.

«Поэтому моя оценка кольца Ольги стартует от 300 тысяч до 500 тысяч долларов», - заключила эксперт.

Ранее певица сделала фото, на котором выставила правую руку на камеру. Снимок она подписала словами «Конечно, да».