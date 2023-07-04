Стоит 250 тысяч рублей: на безымянном пальце внучки Бориса Ельцина заметили помолвочное кольцо

20-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Стоимость украшения составляет около 250 тыс. рублей.

На публикацию обратил внимание сайт PROZVEZD.

После расставания с футболистом Федором Смоловым Юмашева стала встречаться с сыном погибшего бизнесмена Бориса Березовского Глебом. Девушка публикует совместные фото с 26-летним избранником, пара живет вместе и много путешествует.

Недавно на пальце Юмашевой появилось кольцо – интернет-пользователи заподозрили пару в помолвке. Кольцо в виде гвоздика с бриллиантами похоже на украшение Cartier JUSTE UN CLOU стоимостью четверть миллиона рублей.

Ранее мы писали о помолвке дочери певца Александра Малинина Устиньи. Стоимость подаренного 22-летней девушке помолвочного кольца оценили в 840 тыс. рублей.

Дочь Малинина много лет встречается с молодым человеком по имени Зак. Мать Устиньи Эмма Малинина поддержала выбор дочери и назвала юношу «замечательным парнем».