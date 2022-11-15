Стилист раскрыла секреты модного и недорогого зимнего гардероба

В центральную Россию постепенно приходят холода, а это значит, что пора утепляться. Многие девушки задаются вопросом – как подготовиться к зиме и при этом не остаться с пустым кошельком? Стилист-имиджмейкер Ольга Беликова раскрыла секреты модного сезонного гардероба всего за 30 тысяч рублей.

Специалист считает, что на покупку стильных теплых вещей не обязательно тратить огромные суммы денег. Нужно лишь собрать базовую капсулу, которая станет идеальной для повседневной жизни.

В первую очередь стилист советует обратить внимание на пальто длины макси. Оно станет универсальным решением для холодных времен года, так как подойдет и под платье, и под брюки. Цена на них в магазинах стартует от 10-ти тысяч рублей.

Также незаменимой вещью в зимнем гардеробе Ольга Беликова считает спортивные костюмы. Они уже давно стали частью повседневности, поэтому в торговых центрах можно найти все расцветки и фасоны. Начальная цена на них - четыре тысячи рублей.

С сезон холодов невозможно представить свою жизнь без теплых свитеров. Стилист рекомендует обращать внимание на вязаные модели. В среднем в магазине можно найти этот предмет гардероба за полторы тысячи рублей. А также еще за тысячу можно приобрести зимнюю шапку, платок или косынку.

Оставшиеся деньги Беликова предлагает потратить на обувь, так как считает, что на ней экономить ни в коем случае не стоит. Можно выбрать грубые объемные ботинки, которые сейчас в тренде, или отдать предпочтение чему-то более классическому. Главное, обувь должна быть удобной и комфортной. Приобрести ботинки можно от шести тысяч рублей.

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