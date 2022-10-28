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09:36, 28 октября 2022
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Мужчины поделились ответом, какую теплую одежду терпеть не могут на женщинах

Мужчины поделились ответом, какую теплую одежду терпеть не могут на женщинах

Российские мужчины назвали женскую зимнюю одежду, которая их отталкивает. Были опрошены 1500 представителей сильного пола в 56 субъектах.

По итогам опроса 4% мужчин назвали пошлыми и неинтересными кожаные легинсы. Стилисты предлагают заменить их на тканевые или носить с удлиненным верхом.

6% парней не оценили свитеры-оверсайз – они пожаловались, что за объемной вещью невозможно разглядеть женские формы. Стилисты предлагают носить эту одежду с легинсами – это подчеркнет хрупкость лодыжки, которая считается одной из самых сексуальных частей женского тела.

10% россиян назвали непривлекательными яркие колготки. Этот тренд кажется мужчинам вульгарным. Специалисты советуют подбирать колготки в тон одежды или обуви.

12% парней считают неэлегантными пиджаки мужского кроя. Стилисты подсказали, что для привлечения парней следует носить данную одежду с коротким низом.

14% не любят на девушках балаклавы: этот головной убор ассоциируется у мужчин с детской шапкой-шлемом. Если отказываться от нее нет желания, выбирайте балаклаву нейтральных цветов.

Еще больше мужчин раздражают угги. 23% назвали эту обувь безобразной. Стилисты напомнили, что не следует надевать их на работу или на свидание.

31% мужчин терпеть не могут в женском гардеробе экошубы: они считают, что массивная одежда полнит. Поэтому женщинам стоит отдать предпочтение более элегантным моделям.

ФОТО: Freepik.com

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