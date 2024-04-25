SHOT: кум замминистра обороны Сергей Бородин владел пентхаусом за 600 млн рублей

Кум замминистра обороны Тимура Иванова Сергей Бородин владел пентхаусом стоимостью 600 млн рублей. Недвижимость расположена в центре Москвы.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

О задержанном известно, что он являлся одним из самых близких друзей Иванова, пишет источник. Бородин крестил детей замминистра.

Источник узнал, что кум приобрел апартаменты рядом с Третьяковской галереей. Их площадь составляет 600 квадратных метров. Недвижимость расположена в особняке XVIII века.

В 2019 году у Бородина появился загородный участок в Подмосковье, его площадь – 1,5 тыс. квадратов. В 2021 году были приобретены 12 земельных участков в Тверской области на берегу Волги – там находится элитный поселок Панкратово с пляжем, яхт-клубом, зоофермой.

Когда-то на Бородине числились две машины марок Audi и BMW. Но он избавился от автомобилей и продал их. Также у Бородина был бизнес по выдаче потребительских кредитов, который вел с экс-супругой, однако от него тоже избавились.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита». При этом дом был записан на водителя.