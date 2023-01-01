Россиянам сообщили, кому в первую очередь повысят зарплату с 1 января

С 1 января россиян ждет повышение окладов. Индексация в первую очередь коснется бюджетников – прибавка к зарплате для данной категории работников составит минимум 8%.

По словам юриста Оксаны Красовской, повышение затронет научных сотрудников. Врачи будут получать дополнительные выплаты за выявление онкологии в ходе диспансеризации и профосмотров. Коммерческие организации также обязаны индексировать зарплаты. Согласно статьям 130 и 134 ТК РФ, прибавка учитывает инфляцию и рост цен.

Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина сделала прогноз, у каких специалистов повышение будет самым большим. Первую строчку ее топа заняли айтишники. За ними идут менеджеры по стратегическому планированию и развитию бизнеса в сложных экономических условиях. Высокие темпы роста зарплат ожидаются у рабочих, линейного и массового персонала.

В связи с выходом на российский рынок турецких и азиатских брендов в 2023 году будет расти спрос на специалистов со знанием восточных языков. Вырастет востребованность специалистов из сферы продаж, ретейла и логистики.

Ранее аналитики предсказали курс доллара в 2023 году.