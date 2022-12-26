Люди побежали к кассам: аналитики предсказали рост доллара в 2023 году

К концу 2022 года россияне принялись скупать доллары в банках и автоматах в попытке выгодно обменять рубли. По мнению отдельных экономистов, курс валюты в 2023-м может взлететь до 80 рублей.

Такого мнения придерживается аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он считает, что доллар может вырасти до 80 рублей, и не исключает при этом снижения до 65-68 к лету. В начале года американская валюта будет торговаться в районе 68-72 рублей, предположил эксперт.

Доллар по 75-80 рублей к концу 2023 года ожидает главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов.

Ранее стало известно, что певица Любовь Успенская, будучи гражданкой США, получает пенсию в размере 1503 долларов. По текущему курсу это составляет почти 100 тыс. рублей.