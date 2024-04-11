Ремонт устарел: риелтор оценила шансы Пугачевой сдать квартиру в центре Москвы дороже 400 тыс.

Певица Алла Пугачева не сдаст квартиру в Филипповском переулке в Москве дороже рыночной цены. Это связано с устаревшим ремонтом в жилище.

Соответствующим мнением поделилась риелтор Оксана Романовская.

По словам эксперта, за аренду в этом месте можно получить 400 тыс. рублей в месяц, но не больше.

«В целом дороже вряд ли получится, но это связано прежде всего с тем, что, по моим предположениям, ремонт там был сделан не менее 15 лет назад, что, соответственно, достаточно давно и на текущий момент неактуально», - сказала Романовская РИА Новости.

Она предположила, что в квартире площадью 303 метра есть 4-5 спален. Обычная стоимость аренды в том районе – от 300 тыс. В квартирах с большим количеством спален цена зависит от ремонта, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой есть четырехкомнатная квартира в столице, она оформлена на дочь. Около года жилище снимала филиппинка, несколько месяцев квартира пустует. Говорилось, что певица может сдать квартиру за 350 тыс.