Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге

Названа стоимость самой дорогой квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на данные компании Skolkovo Realty.

Как пишет источник, стоимость самой дорогой квартиры составляет 2,2 млрд рублей. Жилплощадь расположена на Тверской улице в Центральном районе города. Один квадратный метр данного объекта стоит 6,6 млн рублей.

Еще одной самой дорогой недвижимостью Северной столицы оказалась квартира в новостройке за аналогичные 2,2 млрд рублей. Речь идет о строящемся объекте, чья площадь превышает тысячу квадратных метров в Петроградском районе. Цена «квадрата» в объекте, который будет сдан в 2026 году, составляет 2,1 млн рублей.

Суммарно по состоянию на декабрь минувшего года в Петербурге было доступно для покупки 117 квартир, стоимость квадратного метра в которых превышала миллион рублей.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Кургана нашла нужным попросить у победителя лотереи квартиру.