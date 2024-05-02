Раскрыт рекордный гонорар Верки Сердючки за концерт в Дубае

Исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, получил за новогоднее выступление в Дубае в 2022 году 15 млн рублей. Это самый высокий гонорар за карьеру артиста.

Об этом сайту NEWS.ru сообщил продюсер, критик Евгений Бабичев.

«На мой взгляд, один из самых больших гонораров за последнее время Верка Сердючка и ее команда получили в Дубае в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год… В ту ночь он заработал более 15 млн рублей», - сообщил Бабичев.

По его словам, обычно выступление Сердючки и команды стоит от 100 до 200 тыс. евро.

Также продюсер заявил, что гонорары Данилко всегда считались одними из самых высоких. Дело не в жадности артиста и не попытках подчеркнуть звездный статус, а в большой команде, которая выступает с ним. Речь идет о музыкантах, бэк-вокалистках, танцорах – это 15-20 человек.

В настоящее время неизвестны ни размер гонораров Сердючки, ни условия, с которыми артист выступает в США или Европе.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил о страданиях Сердючки из-за бойкота в России после высказывания на «Евровидении». По его словам, когда-то музыкант увозил из РФ «по несколько миллионов евро».