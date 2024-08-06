Проценты и инфляция: дочь создателя «Ямалдорстроя» Марса Гайнутдинова потребовала 1 млрд рублей алиментов

Иск на один миллиард рублей поступил к создателю «Ямалдорстроя» Марсу Гайнутдинову в Самаре. Выплату потребовала дочь предпринимателя, которая не получала алименты от богатого отца в детстве, передает Life.ru.

По данным СМИ, были произведены всего лишь две выплаты в размере 120 и 300 рублей. Это было в 1996 году. На данный момент дочери бизнесмена уже 28 лет, и она намерена взыскать с отца алименты через суд.

Изначально в исковом заявлении была указана сумма 19 миллионов рублей. Но к настоящему времени из-за инфляции и набежавших процентов она увеличилась до миллиарда рублей.

При этом дела у Гайнутдинова, судя по всему, идут не очень. Мужчина попросил признать себя банкротом. А два года назад он уехал из РФ в Саудовскую Аравию.

Ранее актер Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам. В июне он был должен более 8 млн рублей.