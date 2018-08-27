18-летняя дочь Владимира Кристовского рассказала о сложных отношениях с отцом: «Для меня лучший друг — мама»

В недавнем интервью для сайта WMJ.ru 18-летняя дочь Владимира Кристовского Ясмин откровенно рассказала об отношениях в семье. Она призналась, что нечасто видит папу.

«Мои родители в разводе. Я живу отдельно от мамы и сестер, а потому не пересекаюсь с отцом, когда он приходит навестить девочек. Вдвоем мы тоже бываем крайне редко. Обычно, когда у папы есть свободное время, его хотят ухватить все. А нас, между прочим, четверо», — сообщила она.

«Мама говорит, что я очень похожа на папу. Но самая выразительная черта, которую я унаследовала, — это мечтательность. Мы оба верим в чудо и надеемся, что оно произойдет. А от мамы мне, наверное, досталось все то, что связано с коммуникацией и чувством юмора», — считает Ясмин.

«Знаете, когда я была маленькая, со мной сидел отец. И до тех пор, пока он не начал пропадать на работе, я была папиной дочкой. А сейчас у меня с ним сложные отношения по многим причинам. Для меня лучший друг — мама. Я уже давно больше ее дочка, чем папина», — заключила она.