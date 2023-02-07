Нужны сотни тысяч: названа стоимость протезов для Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров после ампутации стоп сможет выйти на лед. В таком случае ему потребуются протезы.

Об этом рассказал спортивный врач Александр Резепов. Стоимость одного протеза составляет сотни тысяч рублей.

При ампутации пальцев протезирование не делается. Человек может выходить на лед, но катание не будет профессиональным.

В случае с Костомаровым «это возможно, если ограничится минимальным вмешательством», отметил врач.

Ранее сообщалось, что фигуристу отрезали обе стопы. Врачи наблюдают, «насколько ткани живы». Исходя из ситуации будет принято решение о дальнейшей тактике. Не исключено, что Костомарову проведут другие операции.