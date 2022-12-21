Новые решения: за какие услуги ЖКХ можно не платить в 2023 году

В 2022 году были вынесены несколько судебных решений, позволяющих сделать вывод о том, за какие услуги ЖКХ можно не платить в следующем году и это будет законно. В случае спора суд встанет на сторону жильца.

Во-первых, речь идет о взносах на капитальный ремонт отдельной секции новостройки. В случае, если дом сдавался в эксплуатацию секциями, сроки оплаты за капремонт для собственников будут разные.

Во-вторых, наниматель жилья не обязан вносить плату с учетом повышающего коэффициента, который начисляется при отсутствии счетчика. По закону, такая плата вносится собственником жилья – обязанность по уплате с нанимателя снимается.

В-третьих, законно можно не платить за техническую диагностику внутриквартирного оборудования от управляющей организации.

В-четвертых, не требуется вносить средства за графу о вознаграждении председателю совета дома.

В-пятых, можно не платить по счетам до даты ввода дома в эксплуатацию. Обязанность по оплате для собственников возникает, когда они получили жилье в пользование.

Ранее супруга ведущего Дмитрия Диброва Полина назвала запредельные траты на услуги ЖКХ.