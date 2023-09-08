Не только серый: как одеваться по дресс-коду и быть стильной в офисе

Дизайнер Аника Керимова рассказала о шести образах для офиса, которые подойдут по дресс-коду и будут выглядеть стильно. По словам эксперта, не всегда нужно придерживаться только серых оттенков, можно выбрать и другие. Об этом сообщает WomanHit.ru.

В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье, к которому можно добавить укороченный жакет с рукавами буфами. Оно подойдет под любой оттенок кожи.

«Черное платье-футляр визуально стройнит фигуру и делает силуэт более женственным. Наряд подойдет к любому типу комплекции. Длина до колен правильно корректирует широкие бедра. Девушкам с узким верхом стоит надеть сверху укороченный жакет», – говорит Аника.

Также можно приобрести легкое удлиненное пальто глубокого бордового оттенка, макси юбку и кружевное боди. Винный цвет прекрасно впишется в осенний гардероб, а кружевное боди станет изюминкой образа.

Дизайнер рекомендует присмотреться к атласным платьям. Можно выбрать наряд кофейного цвета. Оттенок капучино гармонично смотрится на женщинах с загорелой и смуглой кожей.

«Такой тип платья отлично подойдет для офисных мероприятий и деловых обедов, где нужно представить себя во всей красе», – подчеркивает Керимова.

Аника советует приобрести костюм-тройку с изящным разрезом яркого оттенка, юбку с баской, которую можно сочетать с тонким однотонным гольфом и костюм-тройку в тонкую полоску.

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