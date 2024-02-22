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Опубликовано 22 февраля 2024, 20:03
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Мастхэв среди покупок: назван главный цвет в одежде весной 2024 года

Мастхэв среди покупок: назван главный цвет в одежде весной 2024 года

© Freepik

Трендом в одежде весной 2024 года станет неоновый зеленый цвет. Мастхэвом среди покупок является джемпер сочного оттенка.

Об этом сообщает женский журнал Клео.ру.

Джемпер лаймового оттенка советуют носить с базовым низом: подойдут джинсы и лаковые черные ботинки.

Женщинам стоит обратить внимание на пальто трендового цвета: выигрышно будут смотреться неоновый зеленый твид, драп и велюр. Они комбинируются с одеждой серого, черного, бежевого и коричневого цветов.

Также женщинам советуют выбрать для вечеринки или романтического свидания неоновое зеленое платье. Этот цвет добавит свежести.

Ранее сообщалось о лучших и худших сочетаниях цветов в одежде.

Источник фото:Freepik
Источник:Клео.ру
Автор:Лилия Караева
Теги:
цвет
одежда
тренд