Эта одежда точно пригодится женщинам в 2024 году: топ-3 модных вещей

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно покупать трендовые вещи. Есть три предмета гардероба, которые пригодятся модницам в 2024 году. Рейтинг представил женский журнал Клео.ру.

Первым номером в списке издание назвало маленькое черное платье. Оно будет уместно для встреч с подругами в кафе и свиданий с молодым человеком, а также для офиса. Важно выбрать правильную длину платья – оно не должно быть слишком коротким.

На втором месте рейтинга стоит просторная футболка без принта и декора. Она должна быть выполнена из 100% хлопка. Девушки могут выбрать любимый цвет и сочетать футболку с брюками, шортами, юбками, пиджаками, кардиганами и куртками.

Топ-3 завершает белая рубашка. Следует выбрать свободный крой и непросвечивающий материал, а рубашка с классической горловиной укажет на ваш хороший вкус. От рубашек со стразами, рюшами, завязками и бантами лучше отказаться.

Носить рубашку можно с костюмом, джинсами и акцентной юбкой. Она подойдет для прогулок, похода в магазин и других событий.

Ранее дизайнер Ольга Денисова рассказывала о трендах 2024 года. Одним из них она также назвала черное платье.