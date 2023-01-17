Инну Чурикову похоронили в деревянном гробу за несколько тысяч

Актрису Инну Чурикову похоронили 17 января на Новодевичьем кладбище. Источники назвали стоимость деревянного гроба для народной артистки СССР и лауреата многочисленных государственных премий.

По данным собеседников, гроб обошелся в 350 тыс. рублей.

После захоронения на месте осталось огромное количество цветов. Пока на могиле установлен деревянный крест. На фотографии возле него Инна Чурикова запечатлена в молодом возрасте.

Перед похоронами состоялась церемония прощания в Храме Христа Спасителя. На панихиде присутствовали актеры Людмила Поргина и Сергей Гармаш, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, а также супруг Чуриковой Глеб Панфилов и ее сын.

Поргина назвала церемонию «праздником» и отметила очень достойный уровень проведения панихиды.