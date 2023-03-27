Футболист Павел Мамаев подарил второй жене недостроенную виллу «на рождение сына»

Вторая жена российского футболиста Павла Мамаева Надежда Санько получила в подарок от спортсмена недвижимость на острове Бали. Вилла площадью 860 метров еще не достроена – семья ждет, чтобы туда приехать впервые.

Мамаев сделала супруге подарок «на рождение сына». По словам Санько, вилла была подарена в конце 2022 года. При этом ребенок появился у пары в июне.

«Мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок — эту огромную, красивую, стильную виллу в самом крутом районе Бали», - сообщила женщина в соцсетях. Ее слова приводит РБК.

Санько поблагодарила «Всевышнего» за супруга и написала, что он делает для нее и сына «все самое хорошее» и не перестает удивлять.

На сегодняшний день известно, что у виллы будут два этажа и бассейн снаружи. Многие подписчики указали под постом Санько, что Мамаев делает это назло бывшей супруге. Однако вторая супруга попросила, чтобы имя экс-жены не упоминалось в ее блоге.

Напомним, пара рассталась в 2021 года. Алана Мамаева обвинила футболиста в изменах. В браке родилась дочь – по поводу девочки супруги разбирались в суде. На ее содержание с Мамаева взыскали треть расходов, но позже спортсмен уменьшил размер алиментов до шестой части от заработка – это чуть больше 10 тыс. рублей. Алана рассказывала, что помимо скромных выплат, отец не общается с дочерью.

Сейчас Мамаев вместе с футболистом Федором Смоловым открыл детскую футбольную академию в Дубае. Стоимость месячного обучения там составляет 1300 дирхамов (около 25 тыс. рублей).