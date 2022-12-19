16:35, 19 декабря 2022
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Французское вино и креветки: депутат отказался платить и начал ругаться, когда принесли счет в кафе аэропорта
Фото: Freepik.com
Депутат Госдумы Дмитрий Пирог отказался оплачивать чек, который принесли официанты в аэропорту Пулково. Стало известно, что ел и пил парламентарий.
Как следует из чека, Пирог сделал заказ на 20 610 рублей. В счет включены атлантические креветки, балтийская сельдь, пара бутылочек французского вина «Шабли».
Увидев счет, Пирог отказался платить и стал ругаться: сначала с официантами, а потом с полицией.
После инцидента Пирога доставили в отдел полиции. На него выписали протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось о драке певца Григория Лепса возле бара в Санкт-Петербурге. В Сеть попало фото чека, оставленного им в заведении перед инцидентом.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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