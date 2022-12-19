Французское вино и креветки: депутат отказался платить и начал ругаться, когда принесли счет в кафе аэропорта

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог отказался оплачивать чек, который принесли официанты в аэропорту Пулково. Стало известно, что ел и пил парламентарий.

Как следует из чека, Пирог сделал заказ на 20 610 рублей. В счет включены атлантические креветки, балтийская сельдь, пара бутылочек французского вина «Шабли».

Увидев счет, Пирог отказался платить и стал ругаться: сначала с официантами, а потом с полицией.

После инцидента Пирога доставили в отдел полиции. На него выписали протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось о драке певца Григория Лепса возле бара в Санкт-Петербурге. В Сеть попало фото чека, оставленного им в заведении перед инцидентом.