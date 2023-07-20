Если присвоить себе, обвинят в краже: россиян предупредили, что нельзя брать найденные на улице деньги

В случае обнаружения денег, чужих смартфонов или ключей на улице следует сообщить о находке владельцу или полиции. В противном случае присваивание имущества может попасть под статью о краже или мелком хищении.

Об этом сайту Life.ru рассказала преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина.

По ее словам, деньги считаются находкой: по закону, о ней следует сообщить в полицию или органы местного самоуправления. В заявлении следует описать обстоятельства произошедшего.

Нашедший может указать, что заберет деньги себе, если хозяин не найдется в течение 6 месяцев. Также предусмотрено вознаграждение в размере до 20% от суммы.

«Если о находке не сообщить владельцу или не обратиться в органы власти или полицию, то такие действия являются кражей (статья 158 УК РФ) или мелким хищением (7.27 КоАП) — в зависимости от суммы», - сказала Аралина.

Проблема усугубится, если средства имеют криминальное происхождение. В случае, когда найденные деньги были украдены, могут возникнуть дополнительные неприятности с полицией.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова заявил, что самым лучшим подарком для отца в день рождения являются деньги. Ему нравилось, когда гости праздника приходили с конвертами: минимальная сумма в качестве подарка составляла 10 тыс. долларов.