Елена Блиновская и ее муж скупали целые улицы и однотипные дома в двух регионах

Блогер Елена Блиновская и ее муж Алексей покупали целые улицы и однотипные дома в двух регионах: Костромской и Ярославской областях. По некоторым данным, общая стоимость имущества семьи оценивается в 64 млрд рублей.

По сведениям сайта aif.ru, Блиновские покупали места, на которые в регионах будто бы не обращали внимания. Так, в Костромской области у них во владении находится деревня Серково. Там знаменитостям принадлежит 7 домов и 14 земельных участков.

Издание отмечает, что Серково считается одним из красивейших мест на Волге. Оно отличается чистым воздухом, причем населения вблизи практически нет.

В Ярославской области Блиновским принадлежат дома в населенном пункте под названием Деревенька. Она находится в Рыбинском районе области. Там у четы два дома. Также в регионе у семьи есть глэмпинг – он функционирует до сих пор. В городе Ярославле у Блиновской и мужа во владении находятся две квартиры площадью 94,3 и 39 кв.м. Их стоимость на сегодняшний день составляет примерно 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сантехник собирается подать в суд на Блиновскую и взыскать 200 тыс. рублей за работу в ее премиальном коттедже.