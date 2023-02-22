«Доступная цена»: Ольга Орлова родила в Москве за 199 тысяч

45-летняя певица Ольга Орлова родила второго ребенка платно в Москве. Артистка рассекретила стоимость родов, назвав ее доступной.

«Про цены: комфортные роды, роды любой степени риска возможны по доступной цене», - написала она в соцсетях.

По словам Орловой, там, где появилась на свет ее дочь, можно родить с профессиональными врачами и шестиразовым питанием от 199 тыс. рублей. Сюда же включены пребывание, которое похоже на санаторное, полное обследование матери и малыша.

«Сумку в роддом собирать не надо», - добавила певица.

Орлова призналась, что будь моложе, то «еще раз пять бы сюда вернулась». Вариант рожать за границей она не рассматривала.

Ранее Орлова ответила подписчице, почему у нее не было «шикарной выписки».