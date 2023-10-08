Дорогие игрушки Буйнова: сколько стоит автопарк певца

Александр Буйнов рассказал о своем увлечении раритетными автомобилями. Оказалось, что певец давно потерял счет деньгам.

По его словам, артист является приверженцем советского автопрома, а главное украшение его коллекции — «Волга» 1957 года выпуска. На днях Буйнов купил в машину на барахолке советский приемник за 11 тысяч рублей. Кроме того, запчасти к автомобилю, стоимость которого сейчас насчитывает около миллиона рублей, и вовсе на вес золота.

Буйнов в программе «Ты не поверишь!» рассказал, что год назад повредил свою «ласточку» в аварии. В него в центре Москвы врезалась фура. Однако машину удалось восстановить, певец нашел умельцев, которые нашли все запчасти.

Также в автопарке Буйнова стоит одна иномарка и внедорожник японского производителя класса люкс, стоимость которого составляет около семи миллионов рублей.

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