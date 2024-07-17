Дом в английском стиле за миллиард рублей: как выглядит особняк арестованного замминистра обороны Тимура Иванова

Стало известно, как выглядит и что собой представляет особняк арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. Дом, который риелторы оценивают в 1 млрд рублей, был построен в английском стиле.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Особняк, который указан в материалах дела, находится на Рублевке в 5 километрах от МКАД. Площадь дома – 1000 квадратов.

Как пишет источник, речь идет о поселке «Раздоры-2». Все дома там выполнены в английском стиле, при строительстве использовали дорогой кирпич. Поселок обнесен забором высотой 3 метра. Там используют усиленные меры безопасности.

Внутри трехэтажного дома Иванова четыре спальни, пять туалетов, три гостиные. Есть кинотеатр, терраса с барбекю, веранда с зоной отдыха. Вокруг дома участок площадью 34 сотки. Построен гостевой дом – его площадь составляет 445 квадратов.

По информации источника, Иванов проживал в коттедже на постоянное основе.

Ранее сообщалось об аресте мотоцикла, внедорожника и минивэна замминистра обороны.