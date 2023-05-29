Байеры назвали стоимость наряда Пугачевой, привлекшего внимание на похоронах Юдашкина

Певица Алла Пугачева для появления на похоронах друга, дизайнера Валентина Юдашкина приобрела наряд стоимостью более 1 млн рублей. Цену одежды назвали байеры.

На Пугачевой были черное платье, пальто, ботильоны, ажурные перчатки и бусы из крупного жемчуга. Они обошлись певице в 15 тыс. евро (1 млн 243 тыс. рублей).

Особое внимание привлекала шляпа-абажур за 260 евро (примерно 22 тыс. рублей). Этот аксессуар считается в Европе главным трендом сезона и must have у модниц.

Помимо дорогой одежды, Пугачева выбрала для появления на похоронах самую дорогую из своих машин. Певица подъехала на ней практически к гробу модельера.

Ранее мы писали, что шляпы, как у артистки, не поставляются в Россию. Однако девушки находят варианты, как приобрести этот актуальный аксессуар.