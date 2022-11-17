Безработная внучка Людмилы Гурченко решила продать унаследованный деревенский дом

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева решила продать загородную недвижимость, доставшуюся ей в наследство от бабушки. Речь идет о доме в деревне Глаголево площадью 150 квадратов и земельном участке в 10 соток.

Причина продажи – нехватка денег. Об этом рассказал ее приятель певец Прохор Шаляпин. По его словам, внучка актрисы одна воспитывает ребенка и «денег не хватает». Ранее Королева работала на телевизионных шоу, а сейчас сидит дома.

Глава компании, занимающейся недвижимостью, Андрей Ковалев считает, что за дом можно выручить не более 8 млн рублей. Он рассказал, что «домик скромненький», а участок сильно запущен. Кроме того, сейчас на рынке недвижимости наблюдается переизбыток дач. Лучшим решением было бы сдавать дом за 20-30 тыс. рублей, считает специалист, тем более, что в России поклонники не покупают дома кумиров за баснословные деньги.

Ранее сообщалось о смерти племянницы певицы Людмилы Зыкиной Екатерины. Женщина владела серьгами с алмазами, которые достались ей в наследство и стоят примерно 2 млн долларов.