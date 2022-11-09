42-летняя племянница Людмилы Зыкиной умерла при невыясненных обстоятельствах

Племянница певицы Людмилы Зыкиной 42-летняя Екатерина скончалась по неизвестной причине. Родственники и близкие молчат о ее смерти, ходят слухи, что она стала жертвой криминала, ведь от исполнительницы народных песен ей достались в наследство серьги с алмазами стоимостью примерно 2 млн долларов.

Женщина скончалась в конце октября. Это подтвердил адвокат Евгений Баленин.

Близкая подруга покойной певицы Елена Лыкова призналась, что «в шоке от этого известия». По ее словам, у женщины были три заболевания. На похоронах она не присутствовала. Лыкова подчеркнула, что «никто о Кате ничего конкретно не знал» - у женщины была своя жизнь.

Екатерину Зыкину знали после эфира на центральном канале, в котором она рассказывала о нежелании родного брата делиться наследством. Женщина говорила, что оформила на него генеральную доверенность, после чего родственник пропал.

По этой причине у Екатерины Зыкиной остались от певицы только серьги. Однако украшение считалось уникальным: родня утверждала, что оно принадлежало Марии Федоровне – жене императора Александра III.

Известно, что племянница Зыкиной жила скромно. Ее небольшой дом расположен в Пензенской области.

В марте сообщалось, что сделанные на заказ украшения Зыкиной продали на аукционе. За них выручили 32 млн долларов - это в три раза больше, чем ожидалось.