Бесплатное питание трижды в день: в Москву приглашают упаковывать колбасы и сосиски за зарплату в 360 тысяч
Пермякам предложили вакансию упаковщика колбас и сосисок с зарплатой в 360 тысяч.
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Пермякам предложили работу упаковщиками колбас и сосисок за зарплату в 360 тыс. рублей. Работодатель согласен три раза в день бесплатно кормить сотрудников.
Дополнительно к питанию предлагают заселение в квартиру с мебелью и корпоративный транспорт. Компания готова компенсировать билеты до Москвы.
Работа предполагает вахтовый метод – за 90 смен кандидату обещают не менее 360 тыс. рублей. Стоимость одной смены составляет 5 тыс. рублей. Как правило, зарплата получается выше за счет переработок.
Кандидата ждет работа на разных объектах, включая склад мясных изделий, где нужно упаковывать колбасу и сосиски по коробкам, пишет URA.RU.
Ранее сообщалось о вакансии упаковщика орехов с зарплатой 180 тыс. рублей.