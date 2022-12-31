Астролог дала совет, в чем встречать Новый год

Астролог рассказала, в чем встречать год черного водяного Кролика, а также какие цвета в одежде выбрать на 31 декабря. Рекомендуется предпочесть черный, белый, синий, голубой, красный и розовый, а желтый и коричневый лучше исключить.

Об этом сказала астролог Диана Подлесная. По ее словам, неуместны будут натуральный мех и тигровые расцветки.

Овнам, Львам и Стрельцам можно использовать фиолетовые и синие цвета в одежде. Им подойдут платья с открытой спиной и глубоким декольте. Не запрещены блестки и стразы.

Тельцам и Девам лучше выбрать классические образы. Их цвета в эту ночь – розовый, бежевый и бирюзовый. Лучше выбрать длинные и струящиеся платья, советует астролог.

Козероги будут роскошно выглядеть в бордовом или черном цвете. Близнецам, Весам и Водолеям подойдут платья в пол синих и бежевых цветов.

Ракам, Скорпионам и Рыбам рекомендуется выбрать легкие платья. Им подойдут серебристый и красный цвета. Рыбы могут добавить голубые и фиолетовые оттенки.

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