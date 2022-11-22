Астролог рассказала, что ждёт россиян в 2023 году

Через несколько недель наступит Новый год, который пройдёт под знаком Чёрного Кролика, поэтому астрологи спешат поделиться информацией о том, какие перемены нас ждут.

Эксперты сообщили, в грядущем году будет преобладать стихия воды. Сатурн перейдёт в созвездие Рыб, которое является самым мистическим и загадочным. Тем не менее это – не повод витать в облаках: люди должны проснуться от иллюзий и начать рационально смотреть на жизнь.

Астрологи обратили внимание и на Юпитер, который считается планетой счастья и перейдёт в созвездие Овна. Вот почему во второй половине года одинокие люди имеют высокие шансы наладить личную жизнь. Не только в любовной сфере ждёт успех. Так, возможно продвижение по работе и увеличение денежного оборота.

Также специалисты отметили, что в 2023 году увеличится число людей, обратившихся к вере.