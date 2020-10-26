Женщина рассказала, как превращает остатки хлеба во вкусные французские тосты

В комментариях женщины похвалили австралийку и сочли ее рецепт хорошей идеей. Они также начали делиться лайфхаками, как можно использовать уже разрезанный хлеб. Одна из матерей запекает его в духовке, покрывая сахарной корицей, чтобы получилась хрустящая сладкая закуска. Другая предложила намазать на них шоколадное масло и дать пропитаться.

Ранее «гуру по уборке» в Великобритании Софи Хинчлифф поделилась рецептом гениального быстрого пирога, который в Сети назвали «национальным позором». Хинчлифф в социальной сети опубликовала рецепт «пирога с обручами спагетти», утверждая, что это «самый быстрый пирог в мире». Хотя миссис Хинчлифф утверждает, что ее годовалому сыну Ронни еда понравилась, фанаты были менее впечатлены «хаотичной помойкой».