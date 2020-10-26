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Женщина рассказала, как превращает остатки хлеба во вкусные французские тосты

Австралийка рассказала, как превращает остатки хлебных корок во вкусные французские тосты, которые любят ее дети, пишет Metro.

По ее словам, когда она готовит это «блюдо», дети всегда съедают свои упакованные в школу ланчи.
Она замораживает все корочки в течение недели, а затем использует их на выходных для приготовления французских тостов. Женщина хранит остатки хлеба в морозильной камере, а к концу недели достает их, разрезает на длинные дольки, обмакивает во французской тостовой смеси с яйцом и молоком, а затем жарит на сливочном масле. Получается что-то на подобие «жареных пальчиков».

Жительница Австралии утверждает, что ее дети «внезапно полюбили» корочки хлеба, как только попробовали новинку.

В комментариях женщины похвалили австралийку и сочли ее рецепт хорошей идеей. Они также начали делиться лайфхаками, как можно использовать уже разрезанный хлеб. Одна из матерей запекает его в духовке, покрывая сахарной корицей, чтобы получилась хрустящая сладкая закуска. Другая предложила намазать на них шоколадное масло и дать пропитаться.

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Фото: pexels.com

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