Женщина рассказала, как превращает остатки хлеба во вкусные французские тосты
По ее словам, когда она готовит это «блюдо», дети всегда съедают свои упакованные в школу ланчи.
Она замораживает все корочки в течение недели, а затем использует их на выходных для приготовления французских тостов. Женщина хранит остатки хлеба в морозильной камере, а к концу недели достает их, разрезает на длинные дольки, обмакивает во французской тостовой смеси с яйцом и молоком, а затем жарит на сливочном масле. Получается что-то на подобие «жареных пальчиков».
October 26, 2020
Жительница Австралии утверждает, что ее дети «внезапно полюбили» корочки хлеба, как только попробовали новинку.
В комментариях женщины похвалили австралийку и сочли ее рецепт хорошей идеей. Они также начали делиться лайфхаками, как можно использовать уже разрезанный хлеб. Одна из матерей запекает его в духовке, покрывая сахарной корицей, чтобы получилась хрустящая сладкая закуска. Другая предложила намазать на них шоколадное масло и дать пропитаться.
Ранее «гуру по уборке» в Великобритании Софи Хинчлифф поделилась рецептом гениального быстрого пирога, который в Сети назвали «национальным позором». Хинчлифф в социальной сети опубликовала рецепт «пирога с обручами спагетти», утверждая, что это «самый быстрый пирог в мире». Хотя миссис Хинчлифф утверждает, что ее годовалому сыну Ронни еда понравилась, фанаты были менее впечатлены «хаотичной помойкой».
Фото: pexels.com
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