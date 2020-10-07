«Гуру по уборке» поделилась рецептом гениального быстрого пирога и опозорилась
Фото: instagram.com/mrshinchhome
Софи Хинчлифф, больше известная как миссис Хинч, демонстрирует своим подписчикам в Instagram и телезрителям, как чистый и прибранный дом становится причиной лучшей жизни. Но когда дело дошло до приготовления блюд, блогер оставила поклонников в ужасе. Хинчлифф в социальной сети поделилась рецептом «пирога с обручами спагетти», утверждая, что это «самый быстрый пирог в мире».
It’s been over 24 hours and yet my mind is still consumed by the chaotic slop Mrs Hinch had for her lunch yesterday. pic.twitter.com/FQZwnCuHze— Rachel 🦩 (@RachelDocca) September 30, 2020
Для готовки понадобятся обручи спагетти, шпинат, сыр, картофельное пюре и две яичницы. Ингредиенты нужно уложить в емкость слоями. Сначала миссис Хинч выложила обручи спагетти на дно формы, затем натерла сыр, уложила шпинат и повторила процесс снова. В завершение она покрыла смесь картофельным пюре, двумя жареными яйцами, натертым сыром и отправила блюдо в духовку.
Хотя миссис Хинч утверждает, что ее годовалому сыну Ронни еда понравилась, фанаты были менее впечатлены «хаотичной помойкой». Испеченный ею пирог они заклеймили знаком «Национальный позор».
«Никто никогда не должен есть эту миску ерунды», - написал один из пользователей.
«Боже, помилуй мою душу», - согласился с ним другой мужчина.
Блюдо привлекло внимание даже телеведущей Аманды Холден, которая обсудила его с самой миссис Хинч в эфире радио. Известная актриса и телеведущая описала творение Хинч как «гениальный ужин». Услышав комментарии телезрителей, в защиту своего блюда блогер призналась, что не очень хорошо готовит.
«Я пытаюсь найти рецепты и поделиться ими со своей аудиторией в Сети, чтобы увеличить охват. Наткнулась на рецепт маленького пирога в интернете и решила, что нужно попробовать. Я люблю пюре, спагетти и яйца. Почему бы мне не бросить их все в горшочек», - уточнила она. Позже она призналась, что вид пирога действительно был «немного шокирующим».
Фото: Instagram/ @mrshinchhome Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!