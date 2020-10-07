«Гуру по уборке» поделилась рецептом гениального быстрого пирога и опозорилась

Хотя миссис Хинч утверждает, что ее годовалому сыну Ронни еда понравилась, фанаты были менее впечатлены «хаотичной помойкой». Испеченный ею пирог они заклеймили знаком «Национальный позор».

«Никто никогда не должен есть эту миску ерунды», - написал один из пользователей. «Боже, помилуй мою душу», - согласился с ним другой мужчина. Блюдо привлекло внимание даже телеведущей Аманды Холден, которая обсудила его с самой миссис Хинч в эфире радио. Известная актриса и телеведущая описала творение Хинч как «гениальный ужин». Услышав комментарии телезрителей, в защиту своего блюда блогер призналась, что не очень хорошо готовит.

«Я пытаюсь найти рецепты и поделиться ими со своей аудиторией в Сети, чтобы увеличить охват. Наткнулась на рецепт маленького пирога в интернете и решила, что нужно попробовать. Я люблю пюре, спагетти и яйца. Почему бы мне не бросить их все в горшочек», - уточнила она. Позже она призналась, что вид пирога действительно был «немного шокирующим».