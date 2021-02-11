Женщина придумала легкий способ очистить очень грязную посуду
Фото: instagram.com/lynsey_queenofclean
Британка на кадрах говорит, что ее метод походит для чистки самых разных кухонных кастрюль. Пользуясь им, можно не переживать о том, что придется оттирать жир от поверхности. Для этого нужно залить емкость водой и опустить внутрь пакетик чая. Подойдет как новый, так и ранее заваренный чай. «Закиньте пакетик внутрь и дайте дубильным веществам внутри чая сделать всю работу за вас», - подчеркнула автор.
Она советует слить жидкость через 15 минут. Судя по кадрам, после использования воды и чая на стенках кастрюли не остается и следа от готовки. Многие пользователи, опробовавшие метод, подтвердили, что метод работает. «Я уже воспользовалась им несколько раз и каждый раз работает. Спасибо вам», - написал один из них в комментариях. Как подчеркнул другой, он мыл посуду таким образом после Рождества. «Все чудесно получилось», - уточнил он.
Ранее женщина поделилась своим быстрым и легким приемом удаления пятен с противней. Для процедуры нужна всего одна вещь - мелкая монетка (она взяла в пример монету номиналом два пенни). Очистите противень для выпечки монетой, а затем вымойте посуду, как если бы на ней не было пригоревшего жира.
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Фото и видео: Instagram/@lynsey_queenofclean
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