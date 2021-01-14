Женщина показала самый эффективный способ очистки противней

Как уточнила специалист, ко всему прочему, для процедуры нужна всего одна вещь — мелкая монетка (она взяла в пример монету номиналом два пенни). «Очистите противень для выпечки монетой, а затем вымойте посуду, как если бы на ней не было пригоревшего жира. Это работает, металл удаляет пригоревшие следы, оставшиеся от выпечки, приготовления пищи. Больше не нужно менять противни», — добавила женщина.

Сотни людей лайкнули и прокомментировали пост, поблагодарив Луизу за то, что она поделилась лайфхаком. «Боже мой, деньги, которые я потратила, выбрасывая их», — написала одна из подписчиц. Другие уточнили, что их жизнь благодаря «этой технологии» не будет прежней. Кроме того, в комментариях уточнили, что трюк с двумя пенсами также работает для удаления известкового налета в ванной. Царапает ли при этом поверхность монета, никто рассказывать не стал.