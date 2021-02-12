Женщина показала, как легко почистить картошку — лайфхак сделал ее звездой TikTok
Фото: Instagram
Ларисса Олферт зарегистрировалась в соцсети, чтобы поделиться лайфхаком, который давно вошел у нее в привычку — в результате сотни тысяч пользователей TikTok навсегда изменили свой способ чистки картошки.
Видео собрало более 2,3 миллиона просмотров, 270 000 лайков и 4700 комментариев. Всем известно, что очистка картофеля — довольно трудоемкий и кропотливый процесс, однако с этим можно справиться вдвое быстрее, следуя подсказке находчивой девушки их Сети.
Пользовательница TikTok под ником @larissaandjoel рассказала, что единственный предмет, который вам понадобится для легкой очистки, помимо картофеля и овощечистки, — обыкновенная столовая вилка.
Фото: TikTok / @larissaandjoel
Этот полезный ролик был снят в ответ на видео другого пользователя TikTok, который предложил людям поделиться «лайфхаком, который вы узнали однажды, а теперь это бессознательная стандартная практика вашей жизни».
На видео Ларисса вонзает вилку в картофелину и начинает чистить его как обычно. Поскольку ей не нужно держать картофель в руках, она может очень быстро удалить кожуру, не опасаясь при этом порезать пальцы.
Напомним, что недавно женщина стала звездой Сети, когда придумала легкий способ очистить грязную посуду с помощью чайного пакетика.
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Фото: TikTok, Instagram / @larissaolfert
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