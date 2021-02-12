Женщина показала, как легко почистить картошку — лайфхак сделал ее звездой TikTok

Ларисса Олферт зарегистрировалась в соцсети, чтобы поделиться лайфхаком, который давно вошел у нее в привычку — в результате сотни тысяч пользователей TikTok навсегда изменили свой способ чистки картошки.

Видео собрало более 2,3 миллиона просмотров, 270 000 лайков и 4700 комментариев. Всем известно, что очистка картофеля — довольно трудоемкий и кропотливый процесс, однако с этим можно справиться вдвое быстрее, следуя подсказке находчивой девушки их Сети.

Пользовательница TikTok под ником @larissaandjoel рассказала, что единственный предмет, который вам понадобится для легкой очистки, помимо картофеля и овощечистки, — обыкновенная столовая вилка.