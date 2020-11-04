Женщина хотела купить жилье у моря и лишилась крупной суммы денег

Как выяснили следователи, мужчины и не обирались строить дом. Москвичка поняла это не сразу и обратилась в полицию. Мошенников задержали, возбуждено уголовное дело.

Вероятно, у москвички просто не было кота. Ранее мы писали о рыжем коте, который предотвратил ограбление и стал звездой в Сети. 42-летний Марк Лоусон решил ограбить дом в Ноттингеме, но что-то пошло не так. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник крадется на согнутых ногах к входной двери. Марка заметил пушистый кот, который сел у стеклянной двери. Рыжий хозяин дома не отводил глаз от незнакомца.

Пока грабитель придумывал план, как обойти усатую охрану, владелец недвижимости включил сигнализацию. Лоусон не успел спастись от полиции. Правоохранители скрутили его прямо на глазах у пушистого виновника провала.